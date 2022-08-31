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Gaziantep haberi: Nizip'te trafo merkezinin yeri değişiyor

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Gaziantep haberi: Nizip'te trafo merkezinin yeri değişiyor

Gaziantep haberi... Gaziantep'in Nizip ilçesi Mezbahane kavşağındaki trafo merkezi taşınıyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Mezbahane kavşağındaki trafo merkezi taşınıyor.

Bölgede gerçekleşecek olan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Sarı, Taşköprü ile Tepe Caddesi'nin birleştiği noktada bulunan trafo merkezinin bulunduğu yerden kaldırılması ile ilgili başlayan sürecin sonuna geldiğini söyledi.

Çalışmaların bitmesiyle birlikte daha önce meydana gelen trafik kazalarının önüne geçileceğini ifade eden Sarı şunları kaydetti:

"Enerjisa ve Toroslar Elektrik ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Sanayi Sitemizin ulaşım aksında bulunan görüş açısını daralttığından dolayı Mezbahane Kavşağında birçok kazaya sebebiyet veren Trafo Merkezini mevcut yerinden kaldırıyoruz. Mezbaha bahçesine yaptırmış olduğumuz yeni binasında ve gelişen bölgenin de ihtiyacına cevap verebilecek şekilde güçlendirilmiş bir şekilde yeni tesisimizi yakın zamanda Sanayi Sitemizin hizmetine sunuyoruz. Şimdiden hayırlı olsun."

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

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