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Gaziantep haberi! Nizip'e "Halk Ekmek" satış büfesi açılıyor

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Gaziantep haberi! Nizip'e 'Halk Ekmek' satış büfesi açılıyor

Gaziantep gündem haberi | Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşların kaliteli ekmeği uygun fiyata alabilmesini sağlamak için ilçe merkezindeki 3 farklı noktaya "Halk Ekmek" satış büfesi açılacağını belirtti.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşların kaliteli ekmeği uygun fiyata alabilmesini sağlamak için ilçe merkezindeki 3 farklı noktaya "Halk Ekmek" satış büfesi açılacağını belirtti.

Eylül ayı muhtarlar toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip için çalışmaya, gayret etmeye ve yeni projeler üreterek vatandaşlara katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Nizip Belediyesi'nin her alanda vatandaşlarının yanında olduğunu kaydeden Başkan Sarı sözlerine şöyle devam etti:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle, ilçemize 3 tane Halk Ekmek büfesi açacağız. Açmayı planladığımız büfelerden bir tanesini Kıbrıs Mahallesi'nde Semt Pazarı içerisine, bir tanesini Belkıs Mahallesi'nde muhtarlık ofisinin karşısındaki alana, diğeri içinde yer arama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz onu da belirleyeceğimiz yere açacağız. Şimdilik bu sayıyı 3 olarak belirledik eğer ilerleyen zamanlarda talep olursa bu sayıyı artıracağız. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

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