Gaziantep haberi! Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Birol göreve başladı Gaziantep haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Nizip Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Erhan Birol, göreve başladı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Nizip Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Erhan Birol, göreve başladı. HSK kararnamesiyle Nizip Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Erhan Birol adliyeye gelerek göreve başladı. Birol, görevi süresince "Adalet mülkün temelidir" düsturu ile en iyi şekilde hizmet verme gayretinde olacaklarını kaydetti. AA / İrfan Aydoğdu - Güncel Hakimler ve Savcılar Kurulu Cumhuriyet Güncel Haberler

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