Gaziantep haberi: İslahiye'de polisi üniversite öğrencilerini broşürle bilgilendirdi Güncel Haberler Gaziantep bölgesinden gelen habere göre Gaziantep'te İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki üniversite öğrencilerini terör örgütleri ve kötü alışkanlıklara karşı bilgilendirdi. Gaziantep'te İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki üniversite öğrencilerini terör örgütleri ve kötü alışkanlıklara karşı bilgilendirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosu ekipleri Gaziantep Üniversitesi İslahiye yerleşkesinde fakülte ve meslek yüksekokula kayıt yaptıran öğrencilere terör örgütleri ve kötü alışkanlıklara karşı bilgilendirici broşürler dağıttı. Yerleşke girişine stant kuran ekipler, öğrencilere çeşitli hediyelerin yanı sıra kek ve meyve suyu da ikram etti. Güncel Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek Gaziantep Hisarcık İslahiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep haberi: İslahiye'de polisi üniversite öğrencilerini broşürle bilgilendirdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.