Gaziantep haberi: Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Gaziantep haberine göre Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı. Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte narkotik suçların engellenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirdi, araçta bulunan O.K, M.A. ve H.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Okan Coşkun Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Hisarcık Nurdağı Güncel Haberler

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