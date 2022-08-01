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Gaziantep haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Gaziantep haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Gaziantep yerel gündem haberine göre Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

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Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, biri iş yeri 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 1,25 litre ve 900 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Cumhuriyet Gaziantep Narkotik Güncel Haberler

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