Gaziantep haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı Gaziantep yerel gündem haberine göre GAZİANTEP'te, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. GAZİANTEP'te, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başattı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlere ait 3 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenlendi. Baskınlarda 1 litre sıvı metamfetamin, 898 gram metamfetamin, 33 gram esrar, 1 uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, adreslerde 13 şüpheliyi de gözaltına aldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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