Gaziantep haberi! Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Gaziantep'te iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, vücuduna mermi isabet eden ve ağır yaralanan Bozan Gürbüz, kaldırıldığı Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gürbüz'ün cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis ekiplerinin olay sonrası kaçan zanlı veya zanlıları yakalamaya yönelik çalışması devam ediyor. Güncel AA / Mehmet Akif Parlak Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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