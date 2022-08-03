Gaziantep haberi! Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep haberi! Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Gaziantep haberi! Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

 - Güncelleme:

Gaziantep'te iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, vücuduna mermi isabet eden ve ağır yaralanan Bozan Gürbüz, kaldırıldığı Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gürbüz'ün cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekiplerinin olay sonrası kaçan zanlı veya zanlıları yakalamaya yönelik çalışması devam ediyor.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title