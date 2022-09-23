Gaziantep haberi... Gaziantep'te okula yakın yerde uyuşturucu satan sanığın cezası artırıldı Güncel Haberler Gaziantep haberleri... Gaziantep'te uyuşturucuya yönelik davada yargılanan sanık, satışın okula yakın yerde yapıldığı gerekçesiyle artırım uygulanarak 16,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gaziantep'te uyuşturucuya yönelik davada yargılanan sanık, satışın okula yakın yerde yapıldığı gerekçesiyle artırım uygulanarak 16,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 4. Ağır Ceza Mahkemesinin ikinci heyetince görülen duruşmaya tutuklu sanık Erkan B. ile avukatı katıldı. Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Duruşma savcısı ise sanığın mevcut delillerle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, uyuşturucunun eroin olması ve eylemin okula yakın bölgede yapıldığı gerekçesiyle cezada artırım uygulayarak, sanığa "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 36 bin lira adli para cezası verdi. Merkez Şehitkamil ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce markette bir kişiye eroin satıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Erkan B. tutuklanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Adsız Günebakan Gaziantep Güncel Haberler

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