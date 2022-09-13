Gaziantep haberi! Gaziantep'te okul servisleri denetlendi
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Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep'te okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
Gaziantep'te okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla okul servisleri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.
Bu kapsamda, 332 araç ve sürücü denetlendi, 31 araç sürücüsü ve plakaya cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel