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Gaziantep haberi... Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Gaziantep haberi... Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gelen Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bir araçta arama gerçekleştirdi.

Aramada 210 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 540 paket sigara ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

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