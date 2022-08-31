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Son Dakika | GAZİANTEP - Hırsızlık zanlısı tutuklandı

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Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te 3 iş yeri ve bir otomobilden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te 3 iş yeri ve bir otomobilden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde 3 iş yeri ve bir otomobilden hırsızlık yapan şüphelinin H.İ.A. olduğunu belirledi.

Çalışma başlatan polis ekiplerince yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olaylara ait güvenlik kamerası görüntülerinde, iki kişinin park halindeki araca yanaşarak hırsızlık yapması ve iş yerlerinin kapısını açarak içerideki eşyaları alması yer aldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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