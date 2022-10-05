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Gaziantep haberi: Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

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Gaziantep haberi: Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Atakent Mahallesinde durumundan şüphelendikleri şüpheliyi durdurdu.

Yapılan kimlik sorgulamasında çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli T.D'nin yanında bulunan muhtelif malzemelerin çalıntı olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelinin yakalanması ve çalıntı muhtelif malzemelerin bulunması ise bekçilerin yaka kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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