Gaziantep haberi... Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Gelen Gaziantep haberine göre Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı. Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 8 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda, çeşitli çalıntı malzemeler de ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep haberi... Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.