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Gaziantep haberi... Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

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Gaziantep haberi... Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Gelen Gaziantep haberine göre Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 8 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda, çeşitli çalıntı malzemeler de ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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