Gaziantep haberi | Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı Güncel Haberler Gaziantep gündem haberine göre Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı yakaladı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Gaziantep Güncel Haberler

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