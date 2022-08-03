Gaziantep haberi | Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Gaziantep haberi | Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep haberi | Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde süt sağım makinesinden elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde süt sağım makinesinden elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Yeniyazı Mahallesi'nde bulunan çiftlikte, ineklere süt sağım makinesi takan Abdülkadir Gül, (45) elektrik akımına kapıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine sevk edilen Gül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

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