Gaziantep haberi | Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde süt sağım makinesinden elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi. Gaziantep'in Nizip ilçesinde süt sağım makinesinden elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi. Yeniyazı Mahallesi'nde bulunan çiftlikte, ineklere süt sağım makinesi takan Abdülkadir Gül, (45) elektrik akımına kapıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine sevk edilen Gül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Güncel AA / Mehmet Akif Parlak Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep haberi | Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.