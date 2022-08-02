Gaziantep haberi: Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama Gaziantep bölgesinden gelen habere göre GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgüt adına faaliyet gösterdiği öne sürülen N.T. ve T.T.'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden T.T. tutuklandı, N.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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