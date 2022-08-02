Gaziantep haberi: Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama - Haberler

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Gaziantep haberi: Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama

Gaziantep haberi: Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama

Gaziantep bölgesinden gelen habere göre GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgüt adına faaliyet gösterdiği öne sürülen N.T. ve T.T.'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden T.T. tutuklandı, N.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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