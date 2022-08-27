Gaziantep haberi: Gaziantep'te bir uzman çavuş parkta ölü bulundu Güncel Haberler Gaziantep bölgesinden gelen habere göre Gaziantep'te bir uzman çavuş, parkta başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gaziantep'te bir uzman çavuş, parkta başından silahla vurulmuş halde bulundu. Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesindeki 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda vatandaşlar, kamelya üzerinde başından vurulmuş halde yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, silahla başından vurulduğu tespit edilen Uzman Çavuş Turgay Külcü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Külcü'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin soruşturması sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Okan Coşkun Mustafa Kemal Atatürk Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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