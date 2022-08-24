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Gaziantep haberi! Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

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Gaziantep haberi! Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Edinilen Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde M.K'nin silahla öldürülmesine ilişkin yürüttükleri çalışmada olayın şüphelisinin Ö.U. olduğunu belirledi.

Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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