Gaziantep haberi... Gaziantep'te bir kadının cüzdanını çalan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Gaziantep haber... Gaziantep'te bir iş yerinde bulunan kadının cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Gaziantep'te bir iş yerinde bulunan kadının cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde bir kişinin cüzdanının yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı. Adreslerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, G.D'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Emniyetin paylaştığı görüntülerde, şüphelinin iş yerinde bulunan bir kadının cüzdanını çantasından yankesicilik yöntemiyle alarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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