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Gaziantep haberi | Gaziantep'te aranan firari hükümlü yakalandı

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Gaziantep haberi | Gaziantep'te aranan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep haber: Gaziantep'te aranan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda silahlı tehdit suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'yi yakaladı.

Hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Hisarcık Nurdağı Güncel Haberler

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