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Gaziantep haberi | Gaziantep'te 7 gün süren "Narko-Alan" uygulaması tamamlandı

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Gaziantep haberi | Gaziantep'te 7 gün süren 'Narko-Alan' uygulaması tamamlandı

Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te 7 gün süren "Narko-Alan" uygulamasında 68 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep'te 7 gün süren "Narko-Alan" uygulamasında 68 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocuk ve gençlerin uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla 1-7 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesinde "Şehit Cihat Şahin Narko-Alan", Şahinbey ilçesinde de "Şehit Fatih Doğan Narko-Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada 625 gram metamfetamin, 25 gram esrar, 8 uyuşturucu hap, 8 tabanca, bir tüfek, bir kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 31 fişek ve 32 kesici alet ele geçirildi.

Kimlik bilgileri sorgulanan 7 bin 525 kişiden aralarında çeşitli suçlardan aranan 11 şahsın da olduğu 68'i hakkında yasal işlem başlatıldı.

7 gün süren uygulama kapsamında 2 bin 276 araç kontrol edildi, 23 sürücü ve araç plakasına ceza kesildi.

AA / Okan Coşkun - Güncel

Şehitkamil Gaziantep Tragger Güncel Haberler

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