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Gaziantep haberi | Gaziantep'te 261 litre kaçak alkol ele geçirildi

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Gaziantep haberi | Gaziantep'te 261 litre kaçak alkol ele geçirildi

Gaziantep bölgesinden gelen habere göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 261 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 261 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kaçak ve sahte alkol imalatı ve ticarinin engellenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren ekipler, bir iş yeri ve eve operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde arama yapan ekipler, 161 litre kaçak, 80 litre dökme ve 20 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 1 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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