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Gaziantep haberi: Gaziantep'te 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Gaziantep haberi: Gaziantep'te 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Gaziantep haber... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İslahiye-Nurdağı karayolu Göltepe Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler H.A. (32) ve S.Ö. (45) yaralandı.

Ayrıca Karakaya Mahallesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü M.C. (25) ve beraberindeki M.A. (23) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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