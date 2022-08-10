Gaziantep haberi | GAZİANTEP - 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı
- Güncelleme:
Gaziantep haberleri: Gaziantep'te 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 19 kişi yaralandı.
Gaziantep'te 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 19 kişi yaralandı.
Merkez Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi 154152 No'lu Cadde'de işçileri taşıyan 27 S 3013 ve 27 S 4647 plakalı 2 minibüs çarpıştı.
Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 19 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel