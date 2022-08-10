Gaziantep haberi | GAZİANTEP - 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı Gaziantep haberleri: Gaziantep'te 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 19 kişi yaralandı. Gaziantep'te 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 19 kişi yaralandı. Merkez Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi 154152 No'lu Cadde'de işçileri taşıyan 27 S 3013 ve 27 S 4647 plakalı 2 minibüs çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 19 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güncel AA / Mehmet Akif Parlak Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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