Gaziantep haberi... Gaziantep'te 2 bin 174 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Güncel Haberler Gaziantep gündem haberi... Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 174 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 174 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 bin 174 gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Gaziantep Güncel Haberler

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