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Gaziantep haberi... Gaziantep'te 2 bin 174 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep haberi... Gaziantep'te 2 bin 174 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Gaziantep gündem haberi... Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 174 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 174 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 bin 174 gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

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