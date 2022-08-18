Gaziantep haberi | Gaziantep'te 1800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Güncel Haberler
Gaziantep haberleri... Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 1800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 1800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda kent merkezinde bir depoya düzenlenen operasyonda, 9 tank içerisinde 1800 litre kaçak akaryakıt ve 1 santrifüj ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel