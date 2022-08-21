Gaziantep haberi | Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (6) Güncel Haberler Gelen Gaziantep haberine göre ŞOFÖR TUTUKLANDIGaziantep-Nizip otoyolunda dün meydana gelen 15 kişinin hayatını kaybettiği 31 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu için gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi... ŞOFÖR TUTUKLANDI Gaziantep-Nizip otoyolunda dün meydana gelen 15 kişinin hayatını kaybettiği 31 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu için gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Abdulkadir Memiş, nöbetçi hakimlik tarafından; 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş Gaziantep Güncel Haberler

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