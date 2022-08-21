Gaziantep haberi... Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (3)

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Gaziantep haberleri... İHA MUHABİRİ TANRIÖVER TOPRAĞA VERİLDİGaziantep'teki kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Umut Yakup Tanrıöver (28) için Zeytinli Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı.
İHA MUHABİRİ TANRIÖVER TOPRAĞA VERİLDİ
Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Umut Yakup Tanrıöver (28) için Zeytinli Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Mutlu ve anne Zeynep Tanrıöver ile meslektaşlarının gözyaşı döktüğü cenazede kılınan namazın ardından Umut Yakup Tanrıöver, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel