Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep haberi... Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (3)

Gaziantep haberi... Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (3)

Güncel Haberler

Gaziantep haberleri... İHA MUHABİRİ TANRIÖVER TOPRAĞA VERİLDİGaziantep'teki kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Umut Yakup Tanrıöver (28) için Zeytinli Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı.

İHA MUHABİRİ TANRIÖVER TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Umut Yakup Tanrıöver (28) için Zeytinli Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Mutlu ve anne Zeynep Tanrıöver ile meslektaşlarının gözyaşı döktüğü cenazede kılınan namazın ardından Umut Yakup Tanrıöver, mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

İhlas Haber Ajansı Gaziantep Umut Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title