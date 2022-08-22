Gaziantep haberi... Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron ele geçirildi Güncel Haberler Gaziantep gündem haberi | GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 milyon 458 bin 500 boş makaron ele geçirildi. GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 milyon 458 bin 500 boş makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, iş yeri ile depoya baskın düzenledi. Aramalarda 1 milyon 458 bin 500 boş makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş Emniyet Müdürlüğü Makaron Güncel Haberler

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