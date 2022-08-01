Gaziantep haberi... Araban Kaymakamı Sevgili YKS'de dereceye giren öğrencileri ziyaret etti Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'in Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrencileri ziyaret etti. Gaziantep'in Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrencileri ziyaret etti. Kaymakam Sevgili, ziyaret ettiği Şerif Peri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Büşra Şahin ve Şeyh Mehmet-Besime Öztürk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Osman Barış Gümüş'ü tebrik etti. Gençlerin eğitimine büyük önem verdiklerini belirten Kaymakam Sevgili, öğrencilere başarılarının devamını diledi. Ziyaretler sırasında Kaymakam Sevgili'ye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ile birlikte okul müdürleri de eşlik etti. ??????? Güncel AA / Mahmut Bazlama Güncel Haberler

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