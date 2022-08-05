Gaziantep haber! Gaziantep'teki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada kaldırımda bekleyen 1'i çocuk 2 kişi yaralandıŞahinbey ilçesindeki Ünaldı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup karşılaştı. Gaziantep'te husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada kaldırımda bekleyen 1'i çocuk 2 kişi yaralandı Şahinbey ilçesindeki Ünaldı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup karşılaştı. Taraflardan biri otomobilden aldığı tabanca ve pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Bu sırada kaldırımda annesiyle bekleyen Ömer D. (11) ile Abdullah Y'ye (22) saçma isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganların açtığı ateşlerin sonucunda yol kenarındaki araç ve büfede hasar da oluşturdu. Güncel AA / Fırat Özdemir Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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