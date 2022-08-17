Gaziantep haber | Gaziantep'te yakalanan 8 hırsızlık zanlısından 4'ü tutuklandı
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Edinilen Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 8 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı.
Çalışmalarda, çeşitli çalıntı malzemeler de ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Okan Coşkun - Güncel