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Gaziantep haber! Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Gaziantep haber! Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Gaziantep haberine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurduğu U.C.K'yi üst arasından geçirdi.

Üzerinde 111 gram metafetamin ele geçirilen zanlı, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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