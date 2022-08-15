Gaziantep haber! Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı Gaziantep haberine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurduğu U.C.K'yi üst arasından geçirdi. Üzerinde 111 gram metafetamin ele geçirilen zanlı, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Fırat Özdemir Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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