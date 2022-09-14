Gaziantep haber! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Gaziantep haber: Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tandır Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Belirlenen adreste yapılan aramada 8 kilogram esrar ele geçirdi, olayla ilgili H.T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu Gaziantep Hisarcık Nizip Güncel Haberler

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