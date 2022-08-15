Gaziantep gündem haberleri... GAZİANTEP - Tırla çarpışan işçi servisindeki 6 kişi yaralandı Gelen Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde işçi servisinin tırla çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde işçi servisinin tırla çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Burhan G. idaresindeki 27 S 3641 plakalı işçi servisi, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 83414 Nolu Cadde'de Abdurrahman Çakır'ın kullandığı 61 K 12219 plakalı tırla çarpıştı. Kazada servis sürücüsü ve araçtaki 5 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Güncel AA / Fırat Özdemir Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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