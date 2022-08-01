Gaziantep haber | Gaziantep'te maganda kurşunuyla bir çocuğun ölümüne ilişkin yakalanan kişi tutuklandı Gelen Gaziantep haberine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, maganda kurşunu isabet eden 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, maganda kurşunu isabet eden 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Merkez Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesi'nde 29 Temmuz'da sokakta oynarken nereden geldiği belli olmayan merminin isabet etmesi sonucu Hasan Mert Üzüm'ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan Mehmet B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel AA / Adsız Günebakan Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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