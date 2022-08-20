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Gaziantep haber! Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (6)

Gaziantep haber! Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (6)

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Gaziantep haber... YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDUGaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşına boğuldu.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşına boğuldu. Kaza haberini alıp, cenazelerin otopsi için getirileceği Adli Tıp Kurumu'nun bahçesine gelenlerden fenalaşan kişilere müdahale edildi. Kalabalık ağıtlar yakıp ağladı.

Öte yandan, Nizip Devlet Hastanesi'nde kimlik tespit işlemleri tamamlanan cenazelerin de otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirilmesine başlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Kurumu Gaziantep Güncel Haberler

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