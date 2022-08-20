Gaziantep haber! Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (6) Güncel Haberler Gaziantep haber... YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDUGaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşına boğuldu. YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşına boğuldu. Kaza haberini alıp, cenazelerin otopsi için getirileceği Adli Tıp Kurumu'nun bahçesine gelenlerden fenalaşan kişilere müdahale edildi. Kalabalık ağıtlar yakıp ağladı. Öte yandan, Nizip Devlet Hastanesi'nde kimlik tespit işlemleri tamamlanan cenazelerin de otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirilmesine başlandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Adli Tıp Kurumu Gaziantep Güncel Haberler

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