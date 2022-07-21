Son dakika gündem: GAZİANTEP - Kapkaç yöntemiyle vatandaşın telefonunu çalan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika gündem: GAZİANTEP - Kapkaç yöntemiyle vatandaşın telefonunu çalan 2 zanlı tutuklandı

AA - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayaönü Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yaparak çalan zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Araştırma ve incelemenin ardından ekipler, tespit ettiği S.B. ile R.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan kapkaç anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli 2 kişi, yolda yürürken cep telefonuyla konuşan bir vatandaşa yanaşıyor ve telefonu alıp uzaklaşıyor, telefonu çalınan vatandaş ise zanlıların arkasından koşuyor.

AA / Güncel

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