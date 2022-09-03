Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler, belirledikleri iş yeri ve ikamette yaptıkları aramalarda, 1000 dolu makaron, 709 paket sigara ve 300 litre etil alkol ile 16 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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