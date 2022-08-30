Gaziantep haber: Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir iş yerine ve araca operasyon düzenledi. Ekipler, iş yerinde ve araçta 6 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Fırat Özdemir Gaziantep Güncel Haberler

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