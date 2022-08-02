Gaziantep haber: Gaziantep'te havaya ateş açan 24 kişi hakkında işlem yapıldı Gaziantep haberler... Gaziantep'te havaya ateş açtığı tespit edilen 24 kişiye 1 milyon 578 bin lira idari para cezası uygulandı. Gaziantep'te havaya ateş açtığı tespit edilen 24 kişiye 1 milyon 578 bin lira idari para cezası uygulandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Mutluluğa kurşun sıkma" projesi kapsamında, eğlence yerlerine ve bağ evlerine denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda oluşturulan özel tim, 22 silahla havaya ateş etme olayına müdahale etti. Şüphelilerin üst ve adres aramalarında 19 tabanca ele geçiren ekipler, 24 kişiye toplamda 1 milyon 578 bin lira idare para cezası uyguladı. Güncel AA / Mehmet Akif Parlak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep haber: Gaziantep'te havaya ateş açan 24 kişi hakkında işlem yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.