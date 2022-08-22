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Gaziantep haber! Gaziantep'te 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı

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Gaziantep haber! Gaziantep'te 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı

Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te hakkında 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te hakkında 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekipler bu kapsamda dolandırıcılık suçundan 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O'yu yakaladı.

Hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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