Gaziantep haber! Gaziantep'te çeşitli suçlardan gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı Güncel Haberler Gaziantep haberi: Gaziantep'te "yağma" ve "açıktan hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı. Gaziantep'te "yağma" ve "açıktan hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 4 "yağma", "açıktan hırsızlık", "mala zarar verme" ve "otomobilden hırsızlık" olayına ilişkin, çok sayıda suç kaydı bulunan 8 zanlıyı suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 2'si tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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