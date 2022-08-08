Gaziantep haber! Gaziantep'te aranan 54 kişi yakalandı
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Edinilen Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 54 kişi yakalandı.
Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 54 kişi yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 01-08 Ağustos tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik bir dizi operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yakalanan 54 kişiden 13'ü tutuklandı, 41 şüpheli ise serbest bırakıldı.
AA / Okan Coşkun - Güncel