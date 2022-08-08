Gaziantep haber! Gaziantep'te aranan 54 kişi yakalandı Edinilen Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 54 kişi yakalandı. Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 54 kişi yakalandı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 01-08 Ağustos tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik bir dizi operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 54 kişiden 13'ü tutuklandı, 41 şüpheli ise serbest bırakıldı. Güncel AA / Okan Coşkun Gaziantep Güncel Haberler

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