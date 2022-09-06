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Gaziantep haber! Gaziantep'te 170 bin boş makaron ele geçirildi

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Gaziantep haber! Gaziantep'te 170 bin boş makaron ele geçirildi

Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'te 170 bin boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te 170 bin boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde arama gerçekleştirdi.

Ekipler, aramada 170 bin boş makaron ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

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