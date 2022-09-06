Gaziantep haber! Gaziantep'te 170 bin boş makaron ele geçirildi
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Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'te 170 bin boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te 170 bin boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde arama gerçekleştirdi.
Ekipler, aramada 170 bin boş makaron ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel