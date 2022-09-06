Gaziantep haber! Gaziantep'te 170 bin boş makaron ele geçirildi Güncel Haberler Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'te 170 bin boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Gaziantep'te 170 bin boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde arama gerçekleştirdi. Ekipler, aramada 170 bin boş makaron ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Fırat Özdemir Gaziantep Güncel Haberler

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