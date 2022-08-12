Gaziantep haber... Gaziantep'te 13 yabancı uyruklu kişi yakalandı Gaziantep haberine göre Şahinbey ilçesinde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 yabancı uyrukluyu zorla bir evde tuttuğu iddia edilen şüpheli yakalandı. Şahinbey ilçesinde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 yabancı uyrukluyu zorla bir evde tuttuğu iddia edilen şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye illegal yollarla girdiği tespit edilen 13 yabancı uyruklu kişinin zorla bir evde tutulduğunu tespit etti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 13 yabancı uyrukluyu zorla tuttuğu gerekçesiyle M.S. adlı şüpheliyi yakaladı. Yabancı uyruklu 13 kişi sınır dışı edilmesi için Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel AA / Okan Coşkun Şahinbey Göçmen Güncel Haberler

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