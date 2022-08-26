Gaziantep haber: Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Gaziantep haberi: Gaziantep merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, banka ya da kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, Gaziantep ve 2 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi. Güncel Kaynak: AA / Adsız Günebakan Cumhuriyet Başsavcılığı Siber Suçlarla Mücadele Gaziantep Güncel Haberler

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