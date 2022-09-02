Gaziantep haber... Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı Güncel Haberler Gaziantep gündem haberi | GAZİANTEP merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. GAZİANTEP merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle iltisaklı kurumlarda kaydı bulunan ve örgüt içinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, savcılık kararıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 10 şüpheli de gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep haber... Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.