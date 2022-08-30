Gaziantep haber: Gaziantep'in ilçelerinde "Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü" kutlandı Güncel Haberler Gelen Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'in Nizip, Araban, İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Gaziantep'in Nizip, Araban, İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Nizip ilçesinde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kültür Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti. Törene, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Nizip Belediye Başkan Vekili Salih Uygur, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Meydandaki törenin ardından program Nizip Şehitliği'nde devam etti. Şehitlikteki programda dua edildi. Araban Araban Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören, Kaymakam Hilal Kızılkaya ile Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün önemini anlatan konuşma yapıldı. Öğrencilerin şiirler okumasıyla devam eden programda, Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya makamında tebrikleri kabul etti. Protokol üyeleri, daha sonra şehitliği ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Daha sonra şehit yakınları evlerinde ziyaret edildi. Törene, Araban Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadirhan Uzun, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İhsan Gövler, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. İslahiye İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Garnizon Komutanı Yardımcısı Tankçı Albay Kadir Yeşilkaya, Belediye Başkan Vekili Osman Ercan, Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Törende, Tankçı Üsteğmen Osman Çetin günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Program, Hükümet Caddesi'nde askeri birlik ve araçların geçişiyle sona erdi. Nurdağı Nurdağı ilçesindeki program, Kaymakam Sinan Korkmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Hanifi Başıbüyük'ün Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Sinan Korkmaz, makamında tebrikleri kabul etti. Törene, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Güncel Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu Gaziantep Hisarcık İslahiye Nurdağı Güncel Haberler

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